ارتفعت حصيلة ايران في ختام اليوم السابع للدورة الرابعة لالعاب التضامن الاسلامي الجارية في العاصمة الاذربيجانية باكو الى 74 ميدالية.

في ختام اليوم السابع للدورة

وحصلت البعثة الرياضية الايرانية على 7 ميداليات يوم الجمعة وهو اليوم السابع للدورة، وشملت 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

وجاءت ميداليات ايران في اليوم السابع لدورة العاب التضامن الاسلامي في المصارعة الحرة والعاب القوى والغطس والعاب القوى للمعاقين والمنضدة.

ففي المصارعة الحرة حصل ميثم نصيري على الميدالية الذهبية في وزن 51 كغم وامير محمدي على الميدالية الفضية في وزن 97 كغم.

وفي العاب القوى حصل كيوان قنبر زادة على الميدالية البرونزية في القفز العالي. وفي الغطس 3 امتار مزدوج تقلد الفريق الايراني الميدالية الذهبية وفي العاب القوى للمعاقين حصل الفريق الايراني على الميدالية الذهبية في فئة العدو 4 في 100 تتابع.

وفي كرة المنضدة شهدت المباراة النهائية مواجهة بين الاخوين نوشاد ونيما عالميان وانتهت بفوز نوشاد الذي تقلد الميدالية الذهبية فيما نال نيما الميدالية الفضية.

وبذلك ارتفع رصيد ايران حتى نهاية اليوم السابع الى 74 ميدالية تشمل 20 ذهبية و 24 فضية و 30 برونزية.

وارتقت جمهورية اذربيجان الي الصدارة باحرازها 63 ميدالية ذهبية و 35 فضية و 26 برونزية (المجموع 124 ميدالية)، فيما تراجعت تركيا الى المركز الثاني برصيد 61 ميدالية ذهبية و 56 فضية و 45 برونزية (المجموع 162 ميدالية).

طائرة ايران تهزم الجزائر

في سياق متصل واصل منتخب ايران للكرة الطائرة سلسلة انتصاراته في اطار دورة ألعاب التضامن الاسلامي 2017 المقامة في جمهورية آذربيجان، عبر فوزه على نظيره الجزائري 3-1 الخميس. بالجولة الاخيرة من دور المجموعات. أن منتخب ايران حسم المباراة لصالحه بنتيجة 18-25 و28-26 و31-29 -25-22. وتنافس ايران ضمن المجموعة الثانية التي تضم قطر والجزائر والسعودية والمغرب، وتأهلت كأول المجموعة الى الدور النصف نهائي لتواجه تركيا ثاني المجموعة الاولى.

ميدالتان وفضية وبرونزية في رمي الرمح لذوي الاحتياجات الخاصة

حصد البعثة الايرانية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في أذربيجان ميداليتين جديديتين فضية وبرونزية عن رياضة رمي الرمح. أن البعثة الايرانية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة أضافت لحصادها ميدالية فضية وأخرى برونزية سجلها كلاً من الرياضي سجاد نيك برست (فضية)، وعرفان حسيني (برونزية) عن لعبة رمي الرمح لذوي الاحتياجات الخاصة.