أكدت دراسة علمية على ان النوم أمام المكيفات والمروحة الكهربائية في فصل الصيف يهدد صحة الانسان.

ويقول الاطباء ان خطورة النوم أمام المروحة وما مثلها يكمن في تسببها لالتهابات رئوية خطيرة خصوصا لدى أصحاب أمراض الربو وضيق التنفس، كما ان النوم في حجرة مغلقة بها تكييف يسبب تعب وإرهاق الجسم والشعور المستمر بالم العظام حيث تنشط جميع الجراثيم في الاجواء الباردة داخل الحجرات المغلقة.

ومن أكثر المناطق في الجسم عرضة للتعب من النوم أمام المروحة والتكيف هي الرقبة والظهر، حيث يؤثر المكيف بشكل كبير على الجهاز العصبي والمخي للإنسان أثناء النوم، مع حدوث مضاعفات مثل التهابات الجيوب الأنفية والصداع المزمن.

الوقاية من أضرار النوم أمام المكيفات

ينصح الأطباء بعدم النوم أمام المكيفات والابتعاد عنها، كما اكدوا على ضرورة تنظيف فلتر المكيفات كل شهر بشكل مستمر ودائم و نصحوا أيضا باستخدام المروحة المعلقة في السقف لأنها توزع الهواء على الحجرة اكملها حيث لا يوجه الهواء بشكل مباشر للجسم ولا يوجد ضرر في تلك الحالة. واذا كان يوجد لديك مكيف ننصح بفتح الغرفة 5 دقائق قبل الخروج إلى الاجواء الحارة.