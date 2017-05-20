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رقم الخبر: 193981 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 15:30 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
«الكبد الدهني».. مرض صامت يواجه البعض

«الكبد الدهني».. مرض صامت يواجه البعض

احذر الإصابة بتلك الأعراض؛ «الدهن المتواجد على البطن أو على الفخذين»، فالكثير منا يتجاهل الأمر ظنا منه انه سيزول مع مرور الوقت، ولا يتخيل كم الخطر الذي يقع عليه وهو ما يسمى بمرض «الكبد الدهني».

«الكبد الدهني».. هو تجمع كمية معينة من الدهون في منطقة الكبد، وتركز نسبة 10 % من الدهون في الكبد، وفي بعض الحالات يؤدي إلي مضاعفات خطيرة.

وتظهر أعراضه بشكل صامت وخاصة في المراحل الأولي، أما الحالات التي يتقدم فيها المرض تستغرق العملية ونجاحها بضع سنوات، ومن أعراضه ضمور العضلات، احتباس السوائل، النوف الداخلي، تضخم الكبد، الضعف، الغثيان، وفقدان الشهية. إليك بعض النصائح لمساعدة مرضى «الكبد الدهني»:

الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية. عند الحاجة لإنقاص الوزن يجب أن يكون إنقاص الوزن في حدود 1،6 كيلو غرام أسبوعيا. تناول القهوة بمعدل فنجانين إلى 4 يوميا، مع تناول 40 جرام من الشيكولاتة الداكنة، لأن الكافيين الموجود بها يساعد على عدم الإصابة بتضخم الكبد.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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