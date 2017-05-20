يؤكد جميع الأطباء أن نوم الأطفال الرضع في الشهر الأول يختلف من طفل لآخر، بحسب نمو وتطور عمر الرضيع، ولا يشبه على الإطلاق طباع نوم البالغين.

ومن هنا ينام الأطفال الرضع بشكل عام من 16 إلى 18 ساعة في اليوم، على فترات متقطعة ما بين ساعتين أو ثلاث، ثم يقومون ليأكلون، ويعودون للنوم، ويبدون غالبا أنهم لا يتصرفون بحسب نظام معين.

إلا أن الأطباء يوضحون عددا من النصائح للأم، أبرزها أن يشبع الطفل وينال كل ما يريده من الطعام، لأنه لن يستطيع النوم إذا كان جوعانا. إضافة لضرورة أن يكون نظيفا.

ومن الضروري أيضا، كي يستمتع الطفل بنوم هانئ، أن يحظى بحمام دافئ، خصوصا وأن الحمام من أكثر الأمور الممتعة للطفل، والتي تزداد متعة مع الوقت، حيث يساعد على الاسترخاء، وبالتالي نوم هانئ. وينصح الأطباء، الأمهات، بأن ينام في النهار في مكان مظلم، كي يفرق بين الليل والنهار، مع الوقت.