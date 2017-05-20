ان الهبة الجماهيرية العارمة لشعبنا الواعي في انتخابات يوم امس، سجلت ملحمة منقطعة النظير. وهذه المرّة صمم الشعب، أن يقرر بنفسه مسار السنوات الأربع المقبلة والولوج الى القرن الشمسي (الايراني) الجديد من خلال تصويته المتسم بالوعي والخبرة، ويقول للقادة والساسة، اي خطاب يرتضيه هو.

ان المجتمع الايراني ومنذ عصر الحركة الدستورية (المشروطة) وحتى الوقت الحاضر وعلى مدى الاعوام المائة الاخيرة، مرَّ بتقلبات وتطورات، لكن يبدو أنه جاء بخلاصة وجوهر تجارب وخبرات كل هذه السنوات البعيدة والقريبة الى معترك يوم '29 ارديبهشت' 19 ايار/مايو دفعة واحدة.

إن اصوات الجماهير التي اصطفت في طوابر طويلة لعدة ساعات ولم تتعب، تنطوي على رسائل واضحة وجلية وصريحة لجميع المسؤولين ورجالات الدولة. واضخم رسالة لانتخابات يوم امس، تمثلت في ان مشاركة الجماهير تخطت تدريجيا الحالة المشاعرية وتحولت الى انتخاب واع وحق المواطنة، ومن أن الشعب سلّم بان صندوق الاقتراع يعد اللسان الافصح والاسلوب الانسب لتبيان مطالبه من اجل ايجاد اي تغيير.

وقد شهد الشعب طوال ايام الحملة الانتخابية، السلوك المنافي للاخلاق والوعود الخادعة والكلام غير التخصصي والتشويه والاساءة لبعض المرشحين، لكنه وفي خاتمة المطاف وجد ان طريق الاخلاق والاعتدال والعقلانية هو افضل الطرق لتجاوز هذه المرحلة والولوج الى القرن الايراني الشمسي الجديد.

وكما قال قائد الثورة الاسلامية في توجيهاته الارشادية خلال الانتخابات لاسيما الكلام المهدئ والباعث على الثقة يوم الاربعاء الماضي، من ان الشعب الايراني سيحول الانتخابات الى يوم احتفال وابتهاج. مبتهج لانه قرر من خلال تصويته الملفت، مصيرا حسنا لهذه البلاد واظهر في ظل تلبيته لنداء قائد الثورة، اقتداره وانسجامه الوطني للعالم. ان التواجد الكثيف للشعب، شكل سندا متينا للامن القومي ودعما قويا للحكومة الثانية عشرة.

وقد اختار شعبنا اليوم، المصداقية بدلا من الخداع والنزعة الاخلاقية بدلا من سوء الاخلاق والتعامل بدلا من المواجهة. ويجب تقديم التهاني بهذا النصر الباهر للشعب لجميع الجماهير التي حضرت يوم امس الى صناديق الاقتراع. وحتى ان مؤيدي سائر المرشحين هم المنتصرون ايضا في هذا الميدان.

لانهم عبروا عن رأيهم عن طريق صناديق الاقتراع وبرهنوا بان الديمقراطية الدينية قد تأصلت في هذه البلاد. والرئيس المنتخب هو رئيس لجميع ابناء الشعب ويهتم بهواجس ومطالب الجماهير، وفي ضوء هذا السند الذي يمكن التعويل عليه، يمكن ان نأمل بان نسير بسرعة اكبر على طريق تنمية البلاد وشموخها.