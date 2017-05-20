يتحدث رئيس الجمهورية حسن روحاني الى الشعب اليوم السبت في الساعة 18 بالتوقيت المحلي (1:30 ت.غ) عبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وستبث مؤسسة الاذاعة والتلفزيون كلمة الرئيس روحاني عبر قناة الخبر كما ستبث الكلمة عبر الحساب الرسمي للرئيس روحاني على اينستغرام.

روحاني احد المرشحين الاربعة للانتخابات الرئاسية الثانية عشرة، والذي فاز بفترة رئاسية ثانية بحصوله على 23 مليونا و549 الفا و616 صوتا من مجموع 41 مليونا و220 الفا و131 صوتا.

الانتخابات الرئاسية جرت يوم امس الجمعة بالتزامن مع الانتخابات البلدية والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.