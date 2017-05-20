يمكن أن تلجأ الأم لتعليم طفلها الكتابة في سن مبكرة، من خلال عدة حيل، وهذا الأمر يعتبر أساسياً لتنمية قدراته الفكرية مبكراً. يقدم لكم بعض الطرق لتعليم طفلك الكتابة:

- وصل النقاط: يمكنك أن تساعدي طفلك على الكتابة بطريقة مبكرة من خلال رسم الأحرف بطريقة النقاط والطلب من الطفل أن يصلها ببعضها البعض، وهذا الأمر يسهم في منح الطفل القدرة على تعلّم شكل الأحرف بطريقة مبكرة، ما يساعده بالتالي على الكتابة بطريقة مبكرة من خلال حفظه للشكل الخاص بكل حرف.

- الكتابة بالرمل أو التراب: يمكنك أن تعلّمي الطفل طريقة الكتابة في سن مبكرة من خلال الكتابة على الرمل. ضعي في وعاء مستطيل القليل من الرمل أو التراب النظيف، واطلبي من الطفل أن يرسم الحرف الذي يراه أمامه، وتقومين حينها إما برسمه بيدك على ورقة كبيرة بألوان لافتة، أو بأن تضعي أمامه أحد الكتب المخصصة لتعليم الطفل القراءة وأن تطلبي منه أن يرسم الشكل الذي يراه أمامه للأحرف الجديدة.

- تعليم الأحرف: يمكنك أن تشجعي الطفل على الكتابة في سن مبكرة من خلال كتابة الأحرف على ورق أبيض بشكل كبير من خلال أقلام التلوين المضيئة، وأن تطلبي من الطفل أن يختار قلماً آخر ذا لون داكن لتعليم الأحرف أو الكلمات التي سبق ورسمتها على الورقة أمامه. واختاري الألوان المضيئة التي تسهم في إبراز اللون الذي يختاره الطفل للكتابة به.