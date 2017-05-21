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رقم الخبر: 193973 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 16:33 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة افلام ايرانية تشق طريقها الى «whistle stop»

ثلاثة افلام ايرانية تشق طريقها الى «whistle stop»

شقت ثلاثة افلام ايرانية قصيرة طريقها الى امريكا للمشاركة في مهرجان «whistle stop» الدولي للأفلام.

والافلام المشاركة بالمهرجان هي: «سلك النحاس» (سيم مس)  للمخرج حسن نجم آبادي و«التوابيت المتقابلة» (تابوت متقابل) للمخرج حسن مختار  و«انا لا احب هذا» (من اينو دوست ندارم) للمخرج جواد دارايي.

يقام المهرجان في ولاية كولورادو الامريكية وانطلقت فعالياته في الـ19 من مايو الجاري وستستمر لغاية الـ21 منه.

تجدر الاشارة الى انه سبق أن شارك «سلك النحاس» في مهرجان «World Of Film» الدولي ببريطانيا وحصل على جائزة أفضل فيلم طلابي قصير من مهرجان «Limon» الدولي لأفلام بروسيا.

ويذكر انه سبق ان حصل فيلم «انا لا احب هذا» ايضا على جائزة أفضل فيلم أجنبى من مهرجان «wellington» الدولي لأفلام الطلاب بأمريكا وجائزة أفضل فيلم من قسم «حرية التعبير» لمهرجان «CICFF» الدولي لأفلام الأطفال بالهند.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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