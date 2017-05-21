جائزة وشهادة تقدير للسينما الايرانية من «Prokuplje» أهدى مهرجان «Prokuplje» الدولي للأفلام بنسخته السادسة في صربيا، جائزة أفضل انيميشن الى الفيلم الايراني «0+AB» للمخرج رضا حدياني.