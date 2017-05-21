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رقم الخبر: 193970 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 16:33 الاقسام: ثقافة وفن  
جائزة وشهادة تقدير للسينما الايرانية من «Prokuplje»

جائزة وشهادة تقدير للسينما الايرانية من «Prokuplje»

أهدى مهرجان «Prokuplje» الدولي للأفلام بنسخته السادسة في صربيا، جائزة أفضل انيميشن الى الفيلم الايراني «0+AB» للمخرج رضا حدياني.

وحصل الفيلم الايراني القصير «حضن بلون الام» (آغوشي به رنك مادر) للمخرج سينا ايوبي ايضا على شهادة تقدير من المهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الرابع من مايو الجاري واستمرت لغاية السابع منه قرب العاصمة بلغراد.

والى جانب عرض الافلام قام المهرجان بإقامة ورشات تعليمية وجلسات نقاش حول الافلام.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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