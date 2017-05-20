تطوير جسيمات نانوية قادرة على محاربة الأورام الخبيثة طور العلماء في جامعة التو في فنلندا بالتعاون مع العالم الإيراني شاهين همايي غهر جسيمات متناهية الصغر لمكافحة السرطان مستوحاة من العمليات الكيمائية الحاصلة في براكين اعماق المحيطات.