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|رقم الخبر: 193969
|تاريخ النشر: أيار 20, 2017
|الوقت: 15:06
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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تطوير جسيمات نانوية قادرة على محاربة الأورام الخبيثة
طور العلماء في جامعة التو في فنلندا بالتعاون مع العالم الإيراني شاهين همايي غهر جسيمات متناهية الصغر لمكافحة السرطان مستوحاة من العمليات الكيمائية الحاصلة في براكين اعماق المحيطات.
ووفقا للعلماء ان هذه الجسيمات المتناهية الصغر قادرة على محاربة الأورام الخبيثة وامراض معقدة اخرى ويمكن لهذا الاختراع ان يمهد الطريق لإنتاج مستدام من أجل محاربة الأورام السرطانية.
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