افتتح المخرج الايراني اصغر فرهادي الدورة الـ 70 لمهرجان «كان» السينمائي في فرنسا بإلقاء كلمة في الافتتاحية.

وعلى هامش فعاليات المهرجان استلم فرهادي تمثال الاوسكار الذي فاز به عن فيلمه «البائع» ولم يتسلمه حينها بسبب تغيبه عن حفل جوائز الاوسكار.

وكان قد قاطع اصغر فرهادي مخرج «البائع» حفل الاوسكار واعلن انه لن يذهب الى اوسكار ردا على قرار الرئيس الاميركي بحظر سفر الوافدين من سبع دول اسلامية منها ايران .

واستلم فرهادي تمثال الاوسكار على هامش فعاليات كان السينمائي، من المنتج الاسباني الكسندر ماله غي الذي سبق ان تعاون مع فرهادي في انتاج فيلم «الماضي».

ويعد مهرجان كان السينمائي الدولي من اهم المهرجانات السينمائية في العالم ويقام سنوياً في مدينة كان في فرنسا ويشارك فيه خيرة المخرجين والمنتجين السينمائيين في العالم بنتاجاتهم السينمائية ليتنافسوا على جوائز المهرجان القيمة والمهمة والتي تعد جائزة السعفة الذهبية اهمها.

واصغر فرهادي من ابرز المخرجين السينمائيين في ايران ذاع صيته في السنوات الاخيرة ونال شهرته العالمية على عدة افلام جيدة شارك بها في اهم المهرجانات العالمية مثل الاوسكار وكان وحصل منها على العديد من الجوائز نذكر منها جائزة الاوسكار لافضل فيلم لهذه السنة 2017على فيلمه «البائع» كذلك حصل على جائزتين على الفيلم ذاته من مهرجان كان بدورته الماضية.يذكر ان فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدأت يوم الاربعاء 17 ايار.