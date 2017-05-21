بدأ التسجيل للمشاركة في قسم بيع الكتب والمنتجات الثقافية للمعرض الدولي للقرآن الکریم بدورته الخامسة والعشرين منذ یوم الثلاثاء ویستمر حتی يوم غد الاحد.

وعلی من تتوفر فیه الشروط العامة حسب القانون الداخلي للقسم الخاص بالناشرین ممن أصدر خلال السنوات الاربع الماضیة 35 کتاباً علی الاقل في مجال القرآن الکریم والعترة مراجعة معرض القرآن الکریم بشرط ان تکون 15 من هذه الاصدارات من الاصدارات بطبعتها الاولى.

وعلی الناشرین مراجعة الموقع الالکتروني icfi.ir لتسجیل اسمائهم کما یمکن لممثلي دور النشر الاجنبیة في ایران وحتی نفس هؤلاء الناشرین المشارکة في هذا المعرض ووفق ما ذکر أعلاه.