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رقم الخبر: 193965 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «كتاب الدين والبحوث المميزة» يصدر دعوة للمشاركة

مهرجان «كتاب الدين والبحوث المميزة» يصدر دعوة للمشاركة

اعلن مدير امانة مهرجان كتاب الدين والبحوث المميزة مجيد توسلي انه تم اصدار دعوة للمشاركة في الدورة السابعة لهذا المهرجان

 وقال مجيد توسلي مدير عام مكتب اعداد وتأليف نصوص ومجلات منظمة الاعلام الاسلامي مدير امانة مهرجان كتاب الدين ان هذه الدورة من المهرجان ستقام كما الدورات السابقة في 10 مجموعات هي: «علوم القرآن والحديث»، «الاصول والفقه والحقوق الاسلامية»، «الفلسفة والكلام والعرفان والاخلاق والمذاهب الاسلامية»، «التاريخ والثقافة والحضارة الاسلامية»، «الادب القصصي والرواية»، «الاطفال والاحداث»، «العلوم الاجتماعية»، «العلوم الاقتصادية والادارة الاسلامية»، «العلوم التربوية وعلم النفس وعلوم السلوكيات»، «العلوم السياسية والثورة الاسلامية والامام الخميني (رض)».

واضاف ان الاعمال التي وضعت بين عام 2015 الى 2016 بوسعها المشاركة في المهرجان.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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