تقع شلالات «شير آباد» على مسافة سبعة كيلومترات جنوب مدينة «خان ببين» في محافظة كلستان شمال ايران حيث تتكون هذه الشلالات من سبعة طوابق ومغارة فريدة من نوعها بالإضافة إلى موقعها الخاص يجلب انتباه الكثير من السياح

وتعرف هذه الشلالات بعروس شلالات غولستان، على طول طريقها أنهار وينابيع باردة ويكون ارتفاع أكبر شلال ثلاثين مترا وتم احداث بركة بعمق نحو 40-80 مترا عند سفح جدار الشلال.

مغارة «ديف الأبيض» (غارسفيد) تقع في مسار الشلالات السبعة في بلدة «خان ببين» التي تبعد عشرين كيلومتراً من قرية شير آباد ومن ثمة عليكم ان تركنوا مركباتكم في موقف سيارات هناك وان تتجهوا سيرا على الأقدام نحو الشلالات.