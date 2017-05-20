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رقم الخبر: 193962 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 11:51 الاقسام: محليات  
ظريف: المشاركة الشعبية بالانتخابات ضمنت أمن ورفعة ايران مرة أخرى

ظريف: المشاركة الشعبية بالانتخابات ضمنت أمن ورفعة ايران مرة أخرى

تقدم وزير الخارجيّة الايراني محمد جواد ظريف بأعلى مراتب الشكر من الشعب الايراني الشريف داخل البلاد وخارجها والّذي سطر ملحمة جديدة بمشاركته الواسعة في الانتخابات.

وكتب وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف على صفحته الشخصية على وسيلة التواصل الاجتماعيّة انستغرام: "مديونون لمشاركة الشعب المهيبة والواعية في الانتخابات داخل البلاد وخارجها، بما يضمن أمن ايران واقتدارها ورفعتها".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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