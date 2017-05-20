تقدم وزير الخارجيّة الايراني محمد جواد ظريف بأعلى مراتب الشكر من الشعب الايراني الشريف داخل البلاد وخارجها والّذي سطر ملحمة جديدة بمشاركته الواسعة في الانتخابات.

وكتب وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف على صفحته الشخصية على وسيلة التواصل الاجتماعيّة انستغرام: "مديونون لمشاركة الشعب المهيبة والواعية في الانتخابات داخل البلاد وخارجها، بما يضمن أمن ايران واقتدارها ورفعتها".