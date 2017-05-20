أعلن رئيس لجنة الانتخابات في ايران علي اصغراحمدي، اليوم السبت، ان حسن روحاني حاز على أكثر من 22 مليون صوت من اجمالي 40 مليونا و76 الفا و729 صوتا تم فرزها حتى الآن.

وقال احمدي ان ابراهيم رئيسي حل في المركز الثاني بإحرازه 15 مليونا و452 الفا و 194 صوتاً فيما جاء المرشح مصطفى آقا مير سليم في المركز الثالث ب 455 الفا 211 صوتاً وحل مصطفى هاشمي طبا بالمركز الرابع بإحرازه 210 آلاف و597 صوتا.

يذكر ان عدد المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة، بلغ 56 مليوناً و 410 الفاً و 234 شخصاً.