شارك آلاف المغاربة في مسيرة بمدينة الحسيمة الشمالية، مساء الخميس، مطالبين بالعدالة والقضاء على الفساد وذلك بعد سبعة أشهر من مقتل بائع سمك بالمدينة سحقا داخل شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة أسماكه التي صادرتها الشرطة.

وندد المتظاهرون بالفساد، مطالبين بالعدالة، ومرت المسيرة السلمية في شوارع وسط الحسيمة أمام نقاط تفتيش تابعة للشرطة وقوات الأمن.

وبحسب وكالة "رويترز" قال مشاركون في المسيرة إن مطالبهم "مشروعة ومكفولة في الدستور وهي مطالب الشعب المغربي كافة تهم الصحة والتعليم وفك العزلة عن منطقة الريف".

وأضافو "نطالب أيضا بفك العسكرة عن المنطقة، كيف يعقل لمدينة صغيرة كالحسيمة أن يحضر بها كل هذا الكم من الجيوش وقوات الأمن؟ مطالبنا عادلة واحتجاجاتنا سلمية".

يشار إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي بعد سبعة أشهر من مقتل بائع السمك محسن فكري، الذي لقي حتفه سحقا داخل شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته استرداد أسماكه التي صادرتها شرطة الحسيمة.

يذكر أن الاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب، غير أن التوتر في الحسيمة يحتدم منذ أكتوبر إثر مقتل بائع السمك محسن فكري.