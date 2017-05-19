قال رئيس اللجنة الاعلامية الفرعية في لجنة الانتخابات بمحافظة طهران، ان جميع المدارس بالمحافظة ستعطل غداً نظراً للمشاركة الواسعة للمعلمين ومدراء المدارس في العملية الانتخابية وفرز الاصوات .

واضاف علي رضا مهدوي شاهرودي الجمعة في تصريح لارنا: بما ان بعض المدارس بمحافظة طهران، حولت الى مراكز اقتراع، ونظرا لاحتمال تمديد فترة الاقتراع الى ساعات اضافية اخرى، وان تستغرق عملية فرز الاصوات وقتا طويلا، فان جميع المدارس بالمحافظة ستعطل يوم غد السبت.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة (3:30 ت غ) للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 12 والمجالس البلدية والقروية الخامسة والبرلمانية التكميلية.

ويحق لنحو 56 مليون ناخب ايراني التصويت في الانتخابات، حيث يصوت الناخبون في 63429 مركز اقتراع و14 الف صندوق متنقل منتشرة في مختلف انحاء البلاد.

ويتولى 350 الف عنصر امن تأمين الانتخابات. فيما يقوم 570 مراسلا وصحافيا من 42 بلدا بتغطية الانتخابات اعلاميا.