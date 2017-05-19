أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير، الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، انه لن يشارك في القمة المقررة في الرياض بين عدد من زعماء الدول الإسلاميـة والرئيس الاميركي دونالد ترامب، لأسباب خاصة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، الجمعة، أن البشير كلف نيابة عنه، الوزير برئاسة الجمهورية، طه عثمان، ليمثله في فعاليات القمة بالرياض.

وعبر البشير، حسب "الوكالة السودانية"، عن تمنيه بنجاح القمة بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وأن يتحقق الأمن والسلام الدوليين، وأن تؤسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك.

وأشارت وكالة "سونا"، أن الرئيس السوداني البشير كان قد تسلم رسالة من الملك السعودي لدعوته في المشاركة في القمة المزمع عقدها في الرياض، يوم 21 مايو/ أيار الجاري، بين بعض رؤساء الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.