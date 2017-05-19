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رقم الخبر: 193952 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 20:14 الاقسام: عربيات  
رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من الفراغ النيابي في البلاد

رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من الفراغ النيابي في البلاد

حذر نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني من الفراغ الذي قد يواجهه المجلس مع انتهاء ولايته في يونيو المقبل وذلك في ظل عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات.

وقال بري في تصريح له ليلة الخميس: "إن عدم الوصول إلى اتفاق قبل نهاية ولاية المجلس تعني خسارة كبرى للبلد بأسره، لافتا إلى أن الرهان يبقى على إنجاز القانون الجديد في أقرب فرصة".

وأكد بري انفتاحه في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كل ما يطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات.

وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلاً حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية وذلك بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد.

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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