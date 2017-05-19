حذر نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني من الفراغ الذي قد يواجهه المجلس مع انتهاء ولايته في يونيو المقبل وذلك في ظل عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات.

وقال بري في تصريح له ليلة الخميس: "إن عدم الوصول إلى اتفاق قبل نهاية ولاية المجلس تعني خسارة كبرى للبلد بأسره، لافتا إلى أن الرهان يبقى على إنجاز القانون الجديد في أقرب فرصة".

وأكد بري انفتاحه في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كل ما يطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات.

وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلاً حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية وذلك بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد.