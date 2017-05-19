أكدت منظمة العفو الدولية أن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين يتعرّضون للتعقب من قبل الحكومة البحرينية، عبر استخدام برامج تجسس إلكترونية، فيما تأمر الحكومات حول العالم الشركات بالإفصاح عن مفاتيح التشفير، وفك شيفرة الاتصالات الإلكترونية الشخصية، دون أدنى اعتبار للنتائج المترتبة على ذلك.

وفي السياق، قال الأمين العام لمنظمة "العفو الدولية" سليل شيتي إن "ما نشهده اليوم هو عدوان سافر من جانب الحكومات والجماعات المسلحة والمؤسسات التجارية وغيرها من أهل السلطة، على الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان بحد ذاته، وإن المدافعين عن حقوق الإنسان هم من يتحملون وطأة هذه الهجمة العالمية".

وفي تقرير لها أشارت المنظمة إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون هجمة عالمية ليس لها نظير، في أجواء يهيمن عليها خطاب شيطنة الآخر، والانقضاض على المجتمع المدني، وتفشي استخدام الرقابة".

وفي السياق، وضح التقرير أن الدفاع عن حقوق الإنسان بات عملاً مفضيًا إلى الهلاك بصورة مطردة؛ ففي 2016، ارتفع عدد من قتلوا في شتى أنحاء العالم جراء دفاعهم عن حقوق الإنسان إلى 281 شخصاً، مقابل 156 شخصاً عام 2015؛ وذلك طبقاً للأدلة التي جمعتها منظمة "مدافعون على خط المواجهة" غير الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء الأخطار غير المسبوقة التي يواجهها نشطاء حقوق الإنسان، أطلقت منظمة "العفو الدولية" حملة "الشجاعة"، التي تدعو من خلالها الدول إلى الاعتراف بالجهد المشروع الذي يقوم به من يناصرون الكرامة الأصيلة والحقوق المتساوية لكافة البشر، وإلى ضمان حريتهم وسلامتهم.

من جانبه أصدر ملك البحرين أمرا ملكياً بتعيينات قضائية شملت 43 قاضياً من بينها ترقية القاضي الذي ينظر في قضية الشيح عيسى قاسم، المدعو علي خليفة الظهراني.

وجاء في "الأمر الملكي" أن "القاضي بالمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الظهراني يعيّن وكيلاً في محكمة الاستئناف العليا المدنية ومحامياً عاماً بدرجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا".

وتأتي هذه الترقية قبل 3 أيام من الموعد المقرر لإصدار المحكمة قرارها في قضية محاكمة الشيخ قاسم التي لاقت تنديداً محلياً ودولياً واسعاً لكونها محاكمة سياسية لا تمت الى معايير العدالة الدولية بصلة.