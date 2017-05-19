نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية الجمعة، عملية نوعية استهدفت آليات للجيش السعودي محملة بالجنود وجرافات في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" عن مصرع وجرح عشرات الجنود السعوديين وتدمير آليات عسكرية وجرافات في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية في منطقة بني مالك في جيزان.

يذكر أن عددا من الجنود السعوديين لقوا مصرعهم وجرح آخرون الخميس، في قصف مدفعي استهدف تجمعا لهم في موقع السودانة بجيزان.

من جهة اخرى بدأت عملية تطهير ما تبقى من السلسلة الجبلية المطلة على منفذ الخضراء الحدودي بنجران.

واستمرت العملية وفق الإعلام الحربي لدقائق قليلة على إثرها انسحب مرتزقة الجيش السعودي باتجاه المنفذ الحدودي والمعروف بالخضراء.

هذا ووثقت عدسة الإعلام الحربي جانبا من الخسائر في العتاد بالإضافة إلى ما خلفه مرتزقة الجيش السعودي وراءهم.

الجدير ذكره أن سلسلة جبال أم العضب تعد آخر سلسلة جبلية جنوب سلسلة جبال عليب التي تعد مواقع مهمة حاول الجيش السعودي عبر المرتزقة السيطرة عليها باعتبارها كاشفة لتحركات الجيش السعودي في منفذ الخضراء.

كما أعطبت وحدات الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بإعطاب آلية تابعة لمرتزقة العدوان في منطقة الكدحة في مديرية المعافلا المحافظة.

وكان قد لقي 5 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، الخميس، في عملية للجيش واللجان الشعبية في منطقة الجحملية، ولقي اثنان مصرعهما وجرح ثالث في عمليات قنص في تبة الدفاع الجوي بتعز.

وفي غضون ذلك واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب جرائمه بحق المواطنين في محافظة تعز مستهدفا مبنى محكمة مقبنة الابتدائية بأربع غارات راح ضحيتها11 شهيدا، بحسب ما افاد مراسل"المسيرة نت".

وأكد المراسل سقوط 11 شهيدا من المدنيين وجرح آخرين جراء أربع غارات لطيران العدوان استهدفت مبنى محكمة مقبنة الابتدائية بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

ووفقا للمراسل، فإن طيران العدوان أصبح يستهدف كل شيء متحرك تقريبا في الطريق الرابط بين تعز والمخا.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من جريمة مماثلة لطيران العدوان استشهد على إثرها مواطن وجرح 5 آخرين عقب شن العدوان لغارة استهدفت محل لتغيير زيوت السيارات في منطقة البرح بذات المديرية.

كما تأتي بعد أقل من يوم من جريمة بشعة راح ضحيتها أكثر من 23 شهيدا جراء استهداف طيران العدوان بغارة سيارة مواطنين عائدين من سوق البرح في منطقة شعبو بمديرية موزع بذات المحافظة.

من جانب آخر أفشل الجيش واللجان الشعبية الجمعة محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع للجيش واللجان الشعبية في مديرية الغيل في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان حاولوا التسلل من منطقة السلال باتجاه مواقع الجيش في مديرة الغيل، لكن يقظة وتحرك الجيش واللجان الشعبية كانت كفيلة بإفشاله.

وفي السياق ذاته، أعطب مقاتلو الجيش واللجان آلية لمرتزقة العدوان جنوب شرق صفر الحنايا بالمتون كما تم استهداف تجمعات لهم غرب تبة غضب بقذائف الهاون.

ودكت مدفعية الجيش واللجان الخميس تجمعات المرتزقة في سايلة العرضي بمديرية الغيل، وعارضة حام ومجمع المتون محققة إصابات مباشرة.

* قنص جندي سعودي وإعطاب طقم عسكري في عسير

إلى ذلك لقي جندي سعودي مصرعه الخميس، في عملية قنص للجيش اليمني واللجان الشعبية، كما تم إعطاب طقم عسكري سعودي في عسير.

وأفاد مصدر عسكري أن جنديًا سعوديًا قتل برصاص قناصة الجيش واللجان في موقع نشمة العسكري بقطاع عسير.

وأضاف المصدر العسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنا من إعطاب طقم عسكري للجيش السعودي في موقع نشمة في عسير.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت بقذائف مدفعيتها في وقت سابق الخميس موقع نشمة العسكري بعسير, وحققت إصابات مباشرة.