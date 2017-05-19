* نعرض لكم مجموعة من الصور التي تظهر ملحمة الشعب الإيراني في الإنتخابات الرئاسية والمجالس البلدية..

فتحت مراكز الاقتراع ابوابها الجمعة 19/5/2017 امام الناخبین الایرانیین اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقیت المحلي وذلك في اطار الانتخابات الرئاسیة بدورتها الثانیة عشرة.

وكان من المقرر ان یخوض الاستحقاق الرئاسي الایراني في هذه الدورة ستة مرشحین هم مصطفی میر سلیم ومصطفی هاشمي طبا وابراهیم رئیسي وحسن روحاني ومحمد باقر قالیباف واسحاق جهانغیري لكن قالیباف اعلن في بیان انه انسحب من السباق الرئاسي لصالح ابراهیم رئیسي فیما اعلن جهانغیري هو الاخر في بیان انه انسحب لصالح حسن روحاني.

وكان المرشحون الرئاسیون الستة قد عبروا عن افكارهم ورؤاهم فیما لو تولوا الرئاسة في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وذلك في اطار ثلاث مناظرات تلفزیونیة بثت على الهواء مباشرة عبر الاذاعة والتلفزیون وایضا برامج اذاعیة وتجمعات انتخابیة مختلفة.

وبالتزامن مع ایران، جرت الانتخابات الرئاسیة الثانیة عشرة في 133 بعثة دبلوماسیة ایرانیة في خارج البلاد في 103 بلدان بما فیها السفارات و القنصلیات العامة الایرانیة والمراكز الاخرى خصص فیها 286 صندوقا للاقتراع.

وكان رئیس لجنة الانتخابات بالبلاد علي اصغر أحمدي قد اعلن ان عدد الناخبین الایرانیین یبلغ 56 ملیونا و 410 الفا و 234 شخصا ممن یحق لهم التصویت. ومن بین هؤلاء هناك ملیون و 350 الفا و 294 ناخبا بلغوا حتى یوم الانتخابات السن القانونیة للتصویت لیدلون بذلك باصواتهم للمرة الاولى.

كما اعلن نائب وزیر الداخلیة للشؤون الامنیة انه تم تخصیص 53 الى 55 الف مركز اقتراع للانتخابات الرئاسیة و 65 الف مركز اقتراع لانتخابات المجالس الاسلامیة البلدیة والقرویة في ارجاء البلاد.

یذكر ان الدورة الثانیة عشرة للانتخابات الرئاسیة تجری بالتزامن معها الدورة الخامسة لانتخابات المجالس الاسلامیة البلدیة والقرویة والدورة الاولی للانتخابات الفرعیة لمجلس الشوری الاسلامي بدورته العاشرة.

وفیما بدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ویستمر حسب الوقت القانوني حتى الساعة السادسة مساء، لكنه قد یمدد لفترات متتالیة، كما حدث ذلك في الدورات السابقة من الانتخابات.

وبعد أن اعلن مجلس صیانة الدستور اهلیة المرشحین الستة لخوض الاستحقاق الرئاسي الایراني في دورته الثانیة عشرة، بدا المترشحون حملاتهم الانتخابیة اعتبارا من 28 ابریل واستمرت حتى 17 مایو أي بیومین قبل إجراء الانتخابات حیث ساد خلال هذین الیومین الصمت الانتخابي.

والرئیس الایراني الحالي هو حسن روحاني وینهي بذلك ولایته الرئاسیة الاولى وقد ترشح لهذه الدورة من الانتخابات ایضا لان القانون الایراني یسمح للرئیس بتولي ولایتین رئاسیتین متتالیتین كل منهما اربع سنوات.

وتجري الانتخابات الرئاسیة الایرانیة بطریقة الجولتین، بمعنى انه إن لم یحرز اي مترشح الأغلبیة المطلقة للاصوات ای 50+1 بالمائة، فان الجولة الثانیة من الانتخابات ستجرى في الجمعة اللاحقة بین المترشحین الاثنین اللذین نالا أكثریة الاصوات.