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رقم الخبر: 193944 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 17:56 الاقسام: محليات  
طهران تشيد بتعاون العراق في إجراء الإنتخابات الايرانية

طهران تشيد بتعاون العراق في إجراء الإنتخابات الايرانية

* البلدان يؤكدان على تنفيذ خطوات مشتركة لإعادة الإستقرار للمنطقة
اشاد السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، الجمعة، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في مقر القنصلية الايرانية في بغداد، بتعاون الحكومة العراقية الطيب في اجراء الانتخابات الايرانية في العراق.
واضاف السفير مسجدي في تصريح لمراسل ارنا، ان الحكومة العراقية والمسؤولين والاجهزة الأمنية تعاونت بشكل جيد في توفير الأمن لصناديق الاقتراع ووصول ابناء الجالية الايرانية والزوار الايرانيين الى مراكز الاقتراع.
وقد تم تخصيص مراكز للإقتراع في ثماني محافظات في العراق وهي البصرة والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبغداد وصلاح الدين واربيل وواسط والسليمانية.
الى ذلك أكد نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على اتخاذ خطوات مشتركة مع ايران بهدف استعادة الاستقرار للمنطقة.
وخلال لقائه السفير الايراني في العراق، الخميس، قال علاوي: انه مهما تكن الخلافات بين الجانبين الا ان ايران لديها علاقات تأريخية وجغرافية مع العراق وتعد بلد جوار ذو اهمية للعراق.
واكد ان المنطقة لا تتحمل حربا أخرى ودعا في ذات الوقت الى انعقاد مؤتمر امني بمشاركة ايران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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