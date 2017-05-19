* داعش يشعل الحرائق لمنع الطيران العراقي من رصده.. واعتقال قيادي داعشي مقرب من البغدادي * بغداد: هجوم انتحاري بسيارة مفخخة..ونجاة مسؤول من محاولة اغتيال * الطائرات الامريكية تقصف الحشد الشعبي في البوكمال.. ورفض التدخلات الاميركية في شؤون العراق

بغداد/نافع الكعبي - أعلنت قيادة عمليات قادمون يانينوى، إن قطعاتها تمكنت من فرض سيطرتها على مساحة تقدر بـ 291 كم من أراضي الجانب الأيمن في الموصل، بعد تحريرها حيي الورشان والاقتصاديين في الجانب الايمن لمدينة الموصل، فيما استعادت قوات الحشد الشعبي، السيطرة على مطار عسكري جنوب ناحية القيروان في سهل سنجار غربي الموصل، بعد أن حررت ثلاث قرى جنوب الناحية، في وقت شهدت فيه العاصمة العراقية، بغداد هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة، استهدفت نقطة أمنية جنوبي العاصمة.

ونقل بيان لخلية الاعلام الحربي، عن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الامير رشيد يارالله القول ان قوات مكافحة الارهاب حررت حي الورشان في الساحل الايمن للموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه، كما أعلن عن تحرير حي الاقتصاديين في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

في غضون ذلك، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان، إن قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من فرض سيطرتها على مساحة تقدر بـ 291 كم من أراضي الجانب الأيمن في الموصل، مبيناً أن هذه القوات أجلت 270 ألف مدني منذ انطلاق المعركة في الـ 19 من فبراير/شباط الماضي. وأضاف: أن هذه القوات فتحت ممرات آمنة لإجلاء العائلات من مناطق الاقتصاديين و17 يوليو/تموز، وتنقلهم إلى مخيمات النازحين، مؤكداً أن التنظيم لجأ إلى إغراق شبكات المجاري في جنوب حي 17 تموز بالساحل الأيمن بالنفط الأسود وإحراقها لمنع طائراتنا المسيرة من رصد عناصره المنهزمة باتجاه المدينة القديمة.

وذكر مصدر أمني عراقي، أن قوة من الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير فتاتين إيزيديتين في حي 17 تموز بالجانب الأيمن للمدينة. وكشف مصدر أمني أن قوة أمنية اعتقلت أحد القياديين المقربين من زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي في الساحل الأيمن للموصل حيث أدلى بمعلومات مهمة عن تنظيم (داعش) وخلاياه النائمة في مدينة بغداد جرى إحباطها من جانب القوات الأمنية.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع العراقية، استشهاد قائد ميداني في الجيش العراقي، خلال معارك استعادة الجانب الغربي للموصل من تنظيم (داعش) الإرهابي. وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان مقتضب: إن قيادة العمليات المشتركة تنعي العقيد محمد محيل سليمان الجبوري، آمر الفوج الثالث في الفرقة 16، أثناء الواجب المقدس في عمليات قادمون يا نينوى في الجانب الأيمن من الموصل.‎

وأوضح الملازم أول في الفرقة التاسعة في الجيش العراقي سمير داوود المحسن، أن الجبوري استشهد مساء الخميس خلال معارك مع داعش. وأكد المحسن، أن القائد العسكري أصيب بمنطقة الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى الميداني لكنه فارق الحياة. ويعد الجبوري أحد أبرز القادة الأمنيين الذين يستشهدون في معارك الموصل، حيث سبق أن استشهد قادة آخرون، بينهم العقيد الركن خضر وادي المهدي، آمر اللواء 18 في الشرطة الاتحادية، خلال هجوم شنه (داعش) بالموصل نهاية أبريل/نيسان الماضي.

* الحشد الشعبي يحرر مطارا عسكريا جنوبي القيروان

وعلى صعيد متصل، أعلنت قيادة الحشد الشعبي في بيان، إن قطعاتها استعادت السيطرة على مطار عسكري جنوب ناحية القيروان في سهل سنجار غربي الموصل، مشيراً إلى أن لهذا المطار أهمية كبيرة لجانب خط الإمدادات العسكرية واللوجستية. كما استعادت قوات الحشد الشعبي قرية عين فتحي شمال ناحية القيروان وباشرت بتطهيرها من فلول (داعش). وكان مسؤول محلي عراقي أفاد بأن عناصر تنظيم (داعش) شنوا هجمات استهدفت مواقع لقوات البيشمركة والحشد الشعبي التركماني غربي قضاء طوز خرماتو جنوبي كركوك.

وقال شلال عبدول قائمقام قضاء طوز خرماتو: إن الهجمات أدت إلى مقتل عدد من عناصر (داعش)، فيما قتل اثنان من البيشمركة وآخر من الحشد التركماني، وإصابة ما لا يقل عن 35 مقاتلاً من البيشمركة والحشد التركماني.

وحررت قوات الحشد الشعبي، ثلاث قرى جنوب ناحية القيروان غرب قضاء تلعفر من عصابات داعش الارهابية.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان قوات اللواءين 13 و14 للحشد حررت قرى [خمس تلول وادحيلة وخلف الديرس]، وأقتربت من اقتحام مطار [ثرية] الزراعي جنوب القيروان.

وأضاف: ان قوات الحشد الشعبي نجحت بعزل وتطويق قرى [تل بنات وتل قصب وباقي القرى الايزيدية] شمال القيروان تمهيدا لاقتحامها، كما فتحت وأمنت ممرات آمنة لخروج العوائل من قرية [عين غزال] شمال الناحية، واستقبلت 20 عائلة نازحة تم نقلهم الى أماكن آمنة وتقديم المساعدات لها.

* الولائي: الطائرات الامريكية قصفت الحشد الشعبي في البوكمال

من جهته، اعلن الامين العام لكتائب (سيد الشهداء) ابو آلاء الولائي، الجمعة، عن قيام الطائرات الامريكية بقصف قوات من الحشد الشعبي في منطقة البوكمال قرب الحدود العراقية السورية.

وقال الولائي في حديث للسومرية نيوز: إن الطائرات الامريكية قصفت في ليلة الخميس، كتائب سيد الشهداء التابعة للحشد الشعبي في معبر البوكمال بالقرب من الحدود العراقية السورية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

* توقعات بنزوح مائتي ألف شخص من غربي الموصل

ومع مواصلة القوات العراقية تقدمها بحذر في آخر معاقل تنظيم (داعش) في غرب الموصل، توقعت الأمم المتحدة نزوح مائتي ألف شخص آخرين من المدينة، مشيرة إلى أن أعداد النازحين بلغت مستوى غير مسبوق ومنظمات الإغاثة تكافح لتقديم المساعدات المطلوبة. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ليز غراندي في بيان: إن أعداد الفارين من منازلهم، بسبب بطش داعش، في الجانب الغربي لمدينة الموصل كبير جداً... نتحدث عن عدد كبير من العائلات تركوا كل شيء خلفهم، ويهربون في ظروف صعبة جداً، مع نقص كبير في الغذاء، وليس لديهم منفذ لمياه صالحة للشرب ولا للدواء لأسابيع عدة أو لأشهر، لكن غراندي قالت: إن المنظمات الدولية تعاني من أجل تقديم المساعدة لموجة النزوح الأخيرة. وأوضحت أن أعداد الناس الذي يفرون أصبحت كبيرة، وبات من الصعب جداً تأمين تقديم مساعدات للمدنيين أو الحماية التي يحتاجونها. وحذرت من وجود مائتي ألف عالق في المدينة القديمة التي اختارها (داعش) معقلاً أخيراً. ودعت المانحين إلى زيادة دعمهم لمساعدة الموصل التي حصلت على تمويل أقل بكثير من المطلوب. وأضافت أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص على المحك.

وواصل المدنيون الفرار مع تقدم القوات المشتركة ومكائد داعش الانتقامية، في البلدة القديمة، خصوصاً في حي الرفاعي. * نجاة مسؤول عراقي من محاولة اغتيال شرقي بغداد

وفي بغداد، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة العدوانية جنوبي العاصمة. وأوضحت قيادة عمليات بغداد، ان التفجير ادى الى اصابة شخصين بجروح. وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن: إن القوات الامنية ومن خلال المتابعة استخباراتية تتمكن من تفجير عجلة مفخخة يقودها ارهابي انتحاري عند مدخل سيطرة العدوانية جنوبي العاصمة. واضاف معن: ان التفجير ادى الى اصابة شخصين بجروح.

وفي الأثناء، أعلنت امانة بغداد الجمعة، عن نجاة مدير التجاوزات في بلدية الصدر الاولى من محاولة اغتيال (فاشلة) بهجوم مسلح استهدف منزله، فيما عزت الهجوم لقيامه بتنفيذ حملة لرفع التجاوزات عند اطراف مدينة الصدر شرقي العاصمة.

* كتائب حزب الله ترفض التدخلات الاميركية في شؤون العراق

جددت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، دعوتها لايجاد عناصر كفوءة تسعى لاعادة بناء الدولة العراقية التي مزقتها الحروب والانقسامات.

وقالت الكتائب في بيان: انها ناقشت خلال لقاء جمع بين الامين العام لكتائب حزب الله ورئيس وأعضاء مكتبها السياسي بنائب رئيس الجمهورية السيد نوري المالكي في بغداد، ناقشت المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية، فضلا عن بحث الانتصارات والملاحم التي تسطرها القوات الأمنية وفصائل المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي على كيان داعش الاجرامي في مختلف قواطع العمليات.

وتطرق الامين العام مع نائب رئيس الجمهورية الى ملف الانتخابات واستقلالية القرار العراقي، رفض التدخلات الامريكية المستمرة في الشأن الداخلي للبلاد، مشيرا الى محاولات واشنطن الحثيثة لانشاء قواعد عسكرية لمرتزقتها في العراق.

* وفاة زعيم حركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى

خسرت الحركة الكردية العراقية، الجمعة، زعيمًا سياسيًا معارضًا دافع عن طموحات الاكراد وتطلعهم لحياة افضل في اقليم كردستان العراق، وذلك برحيل زعيم حركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى في مدينة السليمانية الشمالية عن عمر 73 عامًا.

وتوفي مصطفى نتيجة اصابته بالمرض لسنوات عدة، حيث رحل صباح الجمعة في مدينة السليمانية بعد ايام قليلة من عودته اليها من لندن، التي قضى فيها عامًا ونصف العام للعلاج.

ونعت حركة التغيير الكردية وفاة مؤسسها ومنسقها العام نوشيروان مصطفى الجمعة، وأكدت أنها مستمرة على منهجه لخدمة اقليم كردستان.

وقاد نوشيروان مصطفى خلال حياته السياسية تيارًا معارضًا للاوضاع في اقليم كردستان، وانشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، سياسي كردي بارز ومؤسس حركة التغيير، دخل العمل السياسي مبكرًا وقاتل النظام العراقي السابق وشكل حركة التغيير عام 2009 التي حلت ثانية في الانتخابات المحلية والبرلمانية في برلمان اقليم كردستان، لتكون القوة السياسية الثانية في الاقليم بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني ملحقة هزيمة كبيرة بالاتحاد الوطني الذي حل ثالثًا للمرة الاولى في تاريخ الاقليم.