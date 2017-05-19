قدم كليفلاند كافاليرز، حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عرضا قويا في مباراته الأولى منذ السابع من مايو، ليهزم بوسطن سيلتيكس117-104 الليلة الماضية في المباراة الافتتاحية بنهائي القسم الشرقي.

وستقام المباراة الثانية في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات في قاعة "تي.دي غاردن" قبل أن تنتقل المواجهة إلى كليفلاند من أجل المباراتين الثالثة والرابعة.

وتلاعب كافاليرز بسيلتيكس منذ البداية وتقدم بفارق 26 نقطة في النصف الأول، وعزز تفوقه إلى 28 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يقلص سيلتيكس الفارق إلى 17 نقطة في نهاية هذا الربع، ثم انتفض سيلتيكس وقلص الفارق إلى 11 نقطة في الدقائق الأخيرة.

وقاد ليبرون جيمس، الذي يتطلع لبلوغ النهائي للمرة السابعة على التوالي، كافاليرز للفوز بتسجيل 38 نقطة، بينها 15 في الربع الأخير، كما استحوذ على 9 كرات مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة.

والفوز هو رقم 12 على التوالي لكافاليرز في الأدوار الإقصائية وهي سلسلة بدأت في نهائي العام الماضي.

ويفصل انتصار واحد كافاليرز عن معادلة الرقم القياسي للانتصارات المتتالية في الأدوار الإقصائية وحققه لوس أنجلوس ليكرز في موسم 1988-1989. ووضعت النتيجة حدا لخمسة انتصارات متتالية لسيلتيكس على أرضه في الأدوار الإقصائية.