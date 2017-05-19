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رقم الخبر: 193939 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: رياضة  
الصين تبتكر طريقة جديدة لتسهيل ممارسة لعبة كرة السلة

الصين تبتكر طريقة جديدة لتسهيل ممارسة لعبة كرة السلة

تعتبر كرة السلة من الرياضات الأكثر شعبية في الصين. ولتسهيل ممارسة هذه اللعبة، ابتكرت شركة محلية طريقة جديدة، تم تطبيقها في مدينة جيازينغ القريبة من شانغهاي.

بالنسبة للطالب الصيني فو زييواي، أصبحت ممارسة كرة السلة نصف ساعة قبل العشاء روتينا يوميا، في الماضي كان فو يجلب معه كرته، ولكنه الآن يستأجرها من آلة قرب الملعب. بعد اللعب يعيد الكرة إلى الآلة ويذهب للقراءة في المكتبة.

وقال فو زييواي الأمر يشبه مشاركة الدراجات الهوائية. بإمكانك أن تأتي إلى الملعب بدون الكرة، ما عليك فعله هو استعمال هاتفك الذكي للدفع، وتسحب الكرة من الآلة. السعر أيضا مقبول جدا.

مبادرة استئجار كرات السلة أطلقتها شركة جيازينغ، إذ أنها وضعت آلات لتوزيعها في معظم الجامعات والحدائق.

ويتم استعمال الآلات بتحميل تطبيق وي تشات الذكي، الذي يعد أكبر تطبيق للرسائل في الصين.

وقال مدير عمليات التشغيل في شركة جيازينغ زانغ لونغلونغ بتقييمنا للإحصاءات، وجدنا أن معدل استعمال الآلات أصبح مرتفعا. الناس ربما لا يعرفون مواقع الآلات في بادئ الأمر، ولكنهم سرعان ما يقبلون عليها بمجرد معرفتهم لمواقعها.

وتبلغ تكلفة الاستئجار أقل من عشرين سنتا لنصف الساعة، ويتم الدفع عبر محفظة وي تشات التي تشتهر كثيرا في الصين.

وأعرب مسؤولو اتحادية كرة السلة عن دعمهم لهذه المبادرة التي يعتقدون أنها ستساهم في تحسين صحة المواطنين.

وقال نائب الأمين العام لاتحادية كرة السلة الصينية زو باوكوي هذا النشاط جديد وأعتقد أنه جيد للغاية، وهو خبر مفرح لعشاق كرة السلة. قد لا يجلبون معهم كرة السلة حينما يكونون خارج منازلهم، ولكن حينما يرغبون في لعب الكرة يمكنهم الحصول عليها من الآلة بسهولة.

وبعد نجاحها في جيازينغ، فإن شركة جيازينغ ستوسع تقديم خدماتها إلى المدن الكبرى مثل شانغهاي وبيجين وغوانغزو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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