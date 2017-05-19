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رقم الخبر: 193938 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: رياضة  
بنزيمة خارج تشكيلة "الديوك" على خلفية ضلوعه في قضية ابتزاز

بنزيمة خارج تشكيلة "الديوك" على خلفية ضلوعه في قضية ابتزاز

أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الخميس، لائحة من 26 لاعبا لخوض ثلاث مباريات الشهر المقبل، أبقى فيها على استبعاد مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، إلا أنه أعاد إليها لاعب ليون ألكسندر لاكازيت الغائب منذ مدة.

وتخوض فرنسا مباراة ودية ضد الباراغواي في مدينة رين الفرنسية في الثاني من يونيو، تليها مباراة ضد مضيفتها السويد في التاسع منه ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، على أن تليها في 13 منه مباراة ودية مع إنجلترا في باريس.

ولم يستدع ديشان بنزيمة المستبعد على خلفية ضلوعه في قضية ابتزاز بشريط جنسي استهدف به زميله ماتيو فيلبوانا في أكتوبر 2015، وهي قضية أثارت خلافا واسعا مع المدرب.

والخميس، قال ديشان للصحفيين ردا على سؤال عن استمرار استبعاد بنزيمة تم تشكيل منتخب فرنسا قبل بطولة أوروبا (العام الماضي) والتي نجحنا فيها في الوصول إلى المباراة النهائية. وقد استمرينا منافسين في التصفيات المؤهلة للمونديال. لدى مجموعة متوازنة ومنسجمة مع بعضها. لدي ثقة باللاعبين الذين يتجاوبون على أرض الملعب. كذلك دمجت عددا من اللاعبين الشبان الذين أعدهم للمستقبل. أنا صاحب القرار الوحيد، وقراراتي خلفيتها رياضية.

إلا أن ديشان لم يوفر المناسبة لتوجيه انتقاد لاذع لبنزيمة، على خلفية «إعجاب» الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشريط مصور يوجه انتقادات ساخرة لعدد من الشخصيات الفرنسية، بينها ديشان.

وقال الأخير ان ما قام به المهاجم البالغ من العمر 29 عاما حقير.

وكان بنزيمة تحدى في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية الأربعاء، ديشان أن يبرر استبعاده عن المنتخب «وجها لوجه».

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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