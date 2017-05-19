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رقم الخبر: 193937 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: رياضة  
مدرب «المانشافت» يطالب بإلغاء كأس القارات

مدرب «المانشافت» يطالب بإلغاء كأس القارات

أعلن يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم 2014، انه يحبذ إلغاء كأس القارات، التي تقام في العام الذي يسبق المونديال، وذلك نظرا لكثرة المباريات التي يخوضها اللاعبون.

وآثر لوف خوض كأس 2017 المقررة في روسيا من 17 يونيو الى الثاني من يوليو، بتشكيلة رديفة لا تضم سوى ثلاثة لاعبين من الذين قادوا «ناسيونال مانشافت» إلى لقب مونديال 2014 في البرازيل، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب.

وضمت التشكيلة الألمانية للبطولة المقبلة، سبعة لاعبين لم يخوضوا بعد أي مباراة دولية، مع تفضيل لوف إراحة لاعبين مثل مسعود أوزيل وتوماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس هوملز وطوني كروس.

وستكون كأس القارات 2017 ثالث بطولة عالمية تخوضها ألمانيا في ثلاثة أعوام، بعد كأس أوروبا 2016 (بلغت الدور نصف النهائي) وكأس العالم 2014.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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