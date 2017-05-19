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رقم الخبر: 193936 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 17:19 الاقسام: رياضة  
رباعية كين تقود توتنهام لفوز ساحق على ليستر

رباعية كين تقود توتنهام لفوز ساحق على ليستر

سجل هاري كين المتألق أربعة أهداف وأضاف سون هيونغ مين هدفين ليسحق توتنهام هوتسبير منافسه ليستر سيتي 6-1 في مباراة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم أنه ضمن إنهاء الدوري في المركز الثاني خلف تشيلسي البطل خاض توتنهام اللقاء أمام ليستر كما لو أن الصراع على اللقب سيحسم بناء على نتيجة المواجهة مع بطل الموسم الماضي. وتلقى ليستر أول هزيمة على أرضه عقب خمسة انتصارات متتالية.

وهيأ سون الكرة لكين ليفتتح التسجيل في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف الغلة عبر تسديدة مباغتة في الدقيقة 36 مع سيطرة الضيوف على الشوط الأول عبر بعض التمريرات السريعة.

وسجل بن تشيلويل هدفا لليستر مع بداية الشوط الثاني إلا أن كين هز الشباك ثلاث مرات ليتصدر لائحة هدافي الدوري الممتاز برصيد 26 هدفا بينما سجل سون ثاني أهدافه عقب بعض التمريرات المتقنة التي انتهت بتسديدة قوية من مسافة 25 مترا لتسكن الشباك.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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