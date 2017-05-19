أصبح السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث في البطولة أحدث الضحايا من بين اللاعبين الكبار في بطولة روما للتنس للأساتذة بعدما خسر في الدور الثالث أمام الأميركي جون آيسنر.

ورفع آيسنر رصيده من ضربات الإرسال الساحقة في ثلاثة أدوار إلى 72 ضربة وفاز على فافرينكا 7-6 و6-4 ليبلغ دور الثمانية.

وهذا أول انتصار لايسنر على أحد المصنفين العشرة الأوائل في الملاعب الرملية وسيواجه في دور الثمانية الكرواتي مارين شيليتش الذي تغلب على ديفيد جوفين 6-3 و6-4.

واقترب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الثاني عالميا من استعادة أفضل مستوياته بعدما تغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا المتخصص في الملاعب الرملية 6-4 و6-4 ليبلغ دور الثمانية في البطولة للعام 11 على التوالي.

وتواصلت البداية الرائعة لرفائيل نادال في موسم الملاعب الرملية بعد أن حافظ على مسيرته التي لم يخسر فيها على تلك النوعية من الأراضي هذا العام بتغلبه 6-3 و6-4 على الأميركي جاك سوك المصنف 13.

وسيواجه نادال في دور الثمانية النمساوي دومينيك تيم المصنف الثامن والذي بات منافسا معتادا لنادال المرشح لنيل اللقب. والتقى الاثنان مرتين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

كما فاز الألماني ألكسندر زفيريف على فابيو فونيني صاحب الأرض والجمهور في الدور الثالث في مباراة فقد خلالها اللاعب الإيطالي هدوءه بسبب أحد القرارات التحكيمية ولم يسترد سابق تركيزه بعدها.

وخسر فونيني، الذي تغلب على البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا في الدور السابق، المجموعة الأولى 6-3 وتراجع مستواه في بداية المجموعة الثانية عندما دخل في نقاش مع الحكم محمد الحياني بشأن ضربة إرسال لعبها زفيريف.

ونزل الحياني إلى الملعب ليتأكد من أثر الكرة بناء على طلب فونيني ولكنه قال للاعب الايطالي "توقف عن الكلام" بعدما جادله في قراره.

وحسم زفيريف، الذي أتم 20 عاما الشهر الماضي، المجموعة الثانية 6-3 وسيواجه في دور الثمانية الكندي ميلوش راونيتش المصنف الخامس في البطولة بعد فوزه على التشيكي توماس برديتش المصنف 12.