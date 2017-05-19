وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد حركات "مهينة" للاعبي سيلتا فيغو خلال المواجهة المهمة والمؤجلة بين الفريقين التي أجريت يوم الأربعاء وانتهت بفوز الفريق الملكي 4-1.

وخلال مجريات المباراة التقط موقع "Minuto 0" صورا لرونالدو وهو يشير بيده إلى لاعب سيلتا فيغو غوستافو كابرال وكأنه يحمل حقيبة، ثم حرك أصابع يده كما لو كان يعد النقود. في حركة قصد بها حصول لاعبي سيلتا فيغو على حقيبة مليئة بالمال من أجل هزيمة ريال مدريد ومنح برشلونة فرصة التتويج باللقب.

وكان برشلونة يحتاج إلى هزيمة ريال مدريد في مباراة سيلتا فيغو أو في المواجهة الأخيرة ضد ملقة ليكون قادرا على تحقيق اللقب لو فاز في لقائه الأخير على إيبار.

ورفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد التعليق على سؤال وجه له بشأن "جائزة مالية" سيحصل عليها فريق سيلتا فيغو لو تمكن من الفوز على ريال مدريد.

وبقيت مرحلة واحدة حاسمة في الدوري الإسباني الأحد، حيث يحتاج الريال إلى التعادل فقط أمام ملقة في أرض الأخير ليتوج بطلا، فيما يحتاج برشلونة إلى خسارة ريال مدريد مع الفوز على إيبار على ملعب كامب نو.