حصد الرياضيون الايرانيون 67 ميدالية ملونة منذ انطلاق الدورة الرابعة لالعاب التضامن الاسلامي المقامة في العاصمة الاذربيجانية باكو.

ان الرياضيين الايرانيين حصلوا على 12 ميدالية ملونة في رياضات التايكواندو والجري والسباحة والجري للمعاقين والمصارعة الرومانية وذلك في اليوم السادس من دورة العاب التضامن الاسلامي.

وفي التكايكواندو تمكن الاعب الايراني مهدي يوسفي في وزن 63 كغ من الحصول على ذهبية، بينما حصل احمد محمدي ومليكا مير حسيني واحمد خسروفر على ثلاث فضيات.

كما احتلت الايرانية سحر ضيائي المركز الثاني في الجري، وحصل سجاد نيكبرست على فضية الجري للمعاقين وعرفان حسيني برونزية الجري للمعاقين، كما حصل أرش خسرو في الجري السريع على ميدالية برونزية.

وتمكن السباح الايراني مجتبى ولي بور من الحصول على ميدالية ذهبية في السباحة الفردية، كما حصل المتصارعون الايرانيون على ثلاثة ميداليات برونزية في المصارعة الرومانية. وحصل الرياضيون الايرانيون منذ انطلاق دورة العاب التضامن الاسلامي على 16 ذهبية و22 فضية و29 برونزية.

دورة العاب التضامن الاسلامي لاعبة التايكواندو الايرانية «اكرم خدابنده» تحرز فضية فئة فوق 73 كلغم

تقلدت لاعبة التايكواندو الايرانية «اكرم خدابنده» الميدالية الفضية في فئة فوق 73كلغم في اطار مسابقات دورة العاب التضامن الاسلامي الرابعة الجارية حاليا في باكو عاصمة جمهورية اذربيجان.

وخسرت اكرم خدابنده في النزال النهائي امام منافستها من تركيا بنتيجة 4-7.

وكانت اللاعبة الايرانية اكرم خدابنده قد بلغت النزال النهائي بعد فوزها في الدور نصف النهائي على هوغو بوشي من اوزبكستان بنتيجة 7-5.

* ذهبيتان لايران في المصارعة الرومانية

توج الايرانيان «محمد علي كرائي ويوسف قادريان» بميداليتبن ذهبيتبن في مسابقة المصارعة الرومانية بدورة العاب التضامن الاسلامي في نسختها الرابعة الجارية حاليا في مدينة باكو عاصمة جمهورية اذربيجان.

ففي فئة 71 كلغم تقلد المصارع الايراني محمد علي كرائي الميدالية الذهبية بعد فوزه في النزال النهائي على روسلان تساريف من قرغيزستان بطل آسيا بنتيجة 4-3.

وفي فئة 80 كلغم نال المصارع الايراني يوسف قادريان الميدالية الذهبية بعد تغلبه في النزال النهائي على الاذربيجاني رفيق حسين اوف الحائز على فضية دورة الالعاب الاوروبية.

وفي بقية المسابقات فاز الرباع الايراني همايون تيموري بالميدالية الفضية في رفعة الخطف بفئة فوق 105 كلغم.

وفي رفعة النتر بفئة فوق 105 كلغم ايضا فاز الرباع الايراني رامين ربيعي بالميدالية البرونزية.