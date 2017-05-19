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رقم الخبر: 193931 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: دوليات  
إلغاء التحقيق في مزاعم اغتصاب ضد أسانج

إلغاء التحقيق في مزاعم اغتصاب ضد أسانج

قال مدعون سويديون يوم الجمعة إنهم سيلغون تحقيقا أوليا في مزاعم اغتصاب ضد جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ليضعوا نهاية لمواجهة قانونية مستمرة منذ سبع سنوات.

وذكر مكتب الادعاء في بيان "كبيرة المدعين ماريان ني قررت اليوم عدم مواصلة التحقيق الأولي المتعلق بمزاعم الاغتصاب ضد أسانج".

ويعيش أسانج (45 عاما) في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012 بعد أن لجأ إليها لتجنب تسليمه إلى السويد. وينفي أسانج مزاعم الاغتصاب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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