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رقم الخبر: 193929 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: دوليات  
ماي تطلب من البريطانيين تفويضا لأجل بريكست

ماي تطلب من البريطانيين تفويضا لأجل بريكست

طلبت زعيمة المحافظين تيريزا ماي الخميس من البريطانيين منحها تفويضا واضحا في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثامن من يونيو/حزيران المقبل، وذلك تمهيدا لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ووعدت رئيسة الوزراء البريطانية خلال تقديم برنامج حزبها للانتخابات في هاليفاكس (شمال بريطانيا) بالحد من الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي ومن داخله، وقالت "تعالوا انضموا إلي، في وقت أكافح في سبيل المملكة المتحدة".

وشددت تيريزا ماي على أهمية الحصول على تفويض واضح في وقت تخوض فيه البلاد "الرحلة الكبيرة" للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تنتزع "أفضل اتفاق ممكن" في المفاوضات، وقالت إنها ستسعى لخفض الهجرة لأقل من مئة ألف شخص في السنة مقابل 273 ألفا في 2016. لكن حزب المحافظين واجه صعوبة في تحقيق هذا الوعد منذ سنوات.

وأكدت في كلمة ألقتها في مصنع قديم للسجاد من القرن التاسع عشر أمام جميع وزراء حكومتها أن "السنوات الخمس المقبلة ستكون منعطفا للمملكة المتحدة، ولحظة مؤسسة وتحديا، وكل صوت لي ولفريقي سيمدني بمزيد من القوة من أجل المفاوضات".

وتصدر حزب المحافظين الذي يتولى الحكم منذ 2010 استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من هذه الانتخابات المبكرة، لكن استطلاعا للرأي أنجزته مؤسسة إيبسوس-موري على عينة من 1053 بريطانيا ونشرت نتائجه الخميس، أشار إلى تقدم كبير لحزب العمال البريطاني منذ نشر برنامجه الانتخابي الذي يميل صراحة لليسار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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