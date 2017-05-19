كشفت اليابان إنها دفعت بمقاتلات يوم الخميس بعد أن دخلت أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني ما تعتبرها اليابان مياهها الإقليمية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي وحلق جسم يشبه طائرة بلا طيار قرب إحدى السفن.

وذكر خفر السواحل الياباني أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المسؤولون اليابانيون تحليق طائرة بلا طيار على مقربة من هذه الجزر وإن كان بهذه الواقعة يرتفع عدد المرات التي توغلت فيها سفن خفر السواحل الصيني في المياه المتنازع عليها إلى 13.

وهناك خلاف بين اليابان والصين منذ فترة طويلة على الجزر الصغيرة غير المأهولة التي تعرف باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين. وتسيطر اليابان على هذه الجزر لكن الصين تقول إن لها الحق في السيادة عليها.

وقال وزير الدفاع الياباني تومومي إينادا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة تعليقا على التوغل الصيني وتحليق الطائرة "هذا يصعد الموقف وهو غير مقبول بالمرة".

وأضاف "نعتبر هذا انتهاكا خطيرا لسيادة اليابان".

وفي بكين قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تون ينغ إن الطائرة بلا طيار أرسلتها إحدى وسائل الإعلام لالتقاط صور جوية ولم يدفع بها خفر السواحل.

وأضافت في تصريحات صحفية: ليس هذا عملا عسكريا مثلما ضخمت بعض وسائل الإعلام الأمر.

وأشار إينادا إلى أنه تم الدفع بطائرتين من طراز (إف-15) وطائرة من طراز (إي-2 سي) للإنذار المبكر وطائرة استطلاع من طراز أواكس.