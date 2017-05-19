ارتفع النفط في العقود الآجلة، اليوم الجمعة، لأعلى مستوياته في نحو شهر وسط تنامي التفاؤل بأن يمدد كبار المنتجين تخفيضات الإنتاج لتقليص تخمة المعروض المستمرة في السوق، ويتجه برنت والخام الأمريكي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.

وبحلول الساعة 30ر06 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتاً أو 5ر0 بالمئة إلى 79ر52 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى له منذ 21 أبريل/ نيسان ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي تقارب نسبتها أربعة بالمئة. وارتفع الخام الأمريكي 29 سنتاً أو 6ر0 بالمئة إلى 64ر49 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 26 أبريل/ نيسان. ويتجه الخام لتسجيل صعود أسبوعي نسبته نحو أربعة بالمئة أيضاً.

هذا وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف أبريل/ نيسان مع تراجع الدولار في ظل التوترات السياسية بالولايات المتحدة.

وفي الجلسة السابقة، أوقف المعدن الأصفر موجة صعود استمرت خمسة أيام وهبط 1ر1 بالمئة بفعل إقبال المستثمرين على جني الأرباح، مسجلاً أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية منذ الثالث من مايو/ أيار. وبحلول الساعة 19ر08 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 96ر1250 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن 91ر1 بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في خمسة أسابيع. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 10ر1251 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 3ر0 بالمئة يوم الجمعة بعدما استعاد بعض عافيته في الأسواق الخارجية بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 90ر765 دولار للأوقية. وهبط المعدن خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع، متجهاً لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يناير/ كانون الثاني. ونزل البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 25ر930 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 9ر0 بالمئة إلى 69ر16 دولار للأوقية. وارتفع المعدنان نحو 17ر1 بالمئة و4ر1 بالمئة منذ بداية الأسبوع على الترتيب ويتجهان لتسجيل أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أبريل/ نيسان.