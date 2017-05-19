قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء إقامة مباراة برسبوليس الإيراني ولخويا القطري في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2017 دون جمهور.

جاء ذلك بسبب سلوك الجمهور خلال مباراة دور المجموعات من البطولة أمام الوحدة الإماراتي بتاريخ 8 أيار/مايو، حيث قامت جماهير برسبوليس بإشعال الألعاب النارية في الدقيقة 88 من المباراة، مما عرض سلامة الملعب للخطر.

وبعد ارتكاب ثلاث مخالفات في نسخة عام 2015 من دوري أبطال آسيا، فقد تقرر معاقبة برسبوليس بخوض مباراة واحدة دون جمهور مع تعليق العقوبة لمدة عامين، وبما أن المخالفة الأخيرة حصلت خلال فترة التعليق، فقد تقرر تلقائياً تنفيذ عقوية خوض الفريق لمباراة دون جمهور، وكذلك تم تغريم برسبوليس مبلغ 10,000 دولار.

وتم التسريع في اتخاذ قرار لجنة الانضباط بسبب مشاركة برسبوليس في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل، حيث سيتقابل مع لخويا يوم الثلاثاء 23 أيار/مايو على ستاد آزادي في طهران.

من جهته اعلن رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم مهدي تاج، عن تقديم طعن على قرار الاتحاد الاسيوي بمنع الحضور الجماهيري لمباراة فريق برسبوليس مع لخويا القطري مشيرا الى اعداد الاتحاد وثائق تتعلق بهذا الموضوع.