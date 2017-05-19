أعلن البنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن البدء بربط البطاقات المصرفية الذكية بين ايران وروسيا، في إطار تعزيز العلاقات المصرفية على الصعيد الدولي.

وأفادت العلاقات العامة للبنك المركزي الايراني، ان المواطنين الايرانيين ممن لديهم بطاقات مصرفية ذكية ضمن الشبكة المصرفية الايرانية الموحدة وكذلك من لديهم بطاقات ذكية مصرفية روسية، يمكنهم الاستفادة من ماكنات الصرف الآلي في ايران وروسيا بدءاً من 22 آب/ أغسطس 2017، وفي المرحلة اللاحقة يمكنهم الاستفادة بشكل مشترك من سائر المنافذ الالكترونية.

ونظراً للمفاوضات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة والاتفاق للربط بين منظومة البطاقة الذكية للجمهورية الاسلامية الايرانية ومنظومة البطاقة الذكية في روسيا، تم البدء منذ 15 أيار/ مايو 2017 تنفيذ إرسال واستلام ومعالجة العمليات المالية بشكل تجريبي بين البلدين. وطبقاً للجدول الزمني، سيتمكن مالكو البطاقات الذكية ضمن الشبكة المصرفية الموحدة في ايران، وكذلك مالكو البطاقات الذكية الروسية في المرحلة الأولى من الاستفادة من ماكنات الصرف الآلي في البلدين، وفي المرحلة اللاحقة سيمكنهم الاستفادة بشكل مشترك من سائر المنافذ الالكترونية.

وسيوفر الربط بين منظومتي البطاقة الذكية في ايران وروسيا، الأرضية لتنمية الإمكانات السياحية في مختلف نقاط ايران بالنسبة للسياح الروس وكذلك دول مجموعة المصالح المشتركة، كما انه سيقدم تسهيلات لافتة الى السياح الايرانيين المتوجهين الى هذه الدول.

ويأتي هذا الإجراء من ضمن مجموعة الاتصالات بين الدول والتي وضعها البنك المركزي الايراني على جدول أعماله بعد الاتفاق النووي، ويعد مقدمة لمطابقة الشبكة المصرفية الموحدة في ايران مع المعايير الدولية، إضافة الى تدويلها، فضلاً عن توفير الإمكانات للمواطنين الايرانيين في إرسال واستلام وإدارة عملياتهم المالية.