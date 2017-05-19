أعلن مساعد وزير الطاقة الايراني لشؤون الطاقة الكهربائية، ان صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية من الكهرباء ازدادت 3 أضعاف، مشيراً الى أن العراق سدد القسط الثاني من ديونه عن شراء الكهرباء من ايران.

وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء فارس، ورداً على سؤال هل ستزداد صادرات كهرباء ايران الى الدول المجاورة؟ قال هوشنغ فلاحتيان: ان وزارة الطاقة بصدد زيادة صادرات الكهرباء الى دول الجوار، بحيث ازداد حجم صادرات الكهرباء خلال الشهرين الماضيين 3 مرات مقارنة مع الفترة المشابهة من العام الماضي.

وأشار فلاحتيان الى أن العراق يحظى بحصة الأسد في صادرات الكهرباء من ايران، وأوضح ان صادرات الكهرباء من ايران الى العراق ازدادت مقارنة بالسنة الماضية، وحتى بلغت في الأيام الأخيرة الى 1350 ميغاواطاً.

وبيّن فلاحتيان ان نمو صادرات الكهرباء الى دول الجوار مرتبط بطلب الدول المجاورة وعقد الاتفاقات في هذا المجال، وتشير وتيرة صادرات الكهرباء الى إننا سنحقق نمواً في هذا المجال بنسبة 50 بالمائة حتى نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018) مقارنة مع العام الماضي. وتابع: ان حجم صادرات الكهرباء الى الدول المبرم معها إتفاق التصدير يبلغ 10 مليارات كيلوواط/ ساعة.

ورداً على سؤال أنه كان مقرراً أن يسدد العراق القسط الثاني من ديونه لإيران عن شرائه للطاقة الكهربائية لئلا يواجه مشكلة في صادرات الكهرباء، قال مساعد وزير الطاقة: ان العراق وبعد أن سدد 350 مليون دولار في القسط الأول، سدد مؤخراً 50 مليون دولار أخرى، وخفض ديونه من 2ر1 مليار دولار إلى 800 مليون دولار.