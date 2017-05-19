أعلن المدير التنفيذي لشركة (رجا) للشحن والنقل السككي في ايران، محمد رجبي، ان شركة رجا قررت وفي سياق أهدافها الإنمائية للأسطول السككي داخل البلاد، أن تستأجر 50 عربة قطار لنقل الركاب من شركات أوروبية شهيرة.

وأضاف رجبي، في تصريح للصحفيين على هامش إقامة (معرض النقل والشحن) في دورته الخامسة، قائلاً: ان العربات التي سيتم إستئجارها تستخدم في مختلف الاتجاهات السككية داخل البلاد. ولفت الى اعتزام شركة (رجا) أيضاً على شراء هذه العربات المستأجرة عقب نهاية عقود الايجار. وتابع: ان الشركة وضعت برنامجاً لشراء 120 عربة للركاب، تم استلام الوجبة الأولى في بداية العام الايراني الجديد (21 آذار/ مارس 2017)، متطلعاً الى إلتحاق 45 عربة أخرى للأسطول السككي الايراني في هذا العام.