قال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية للشؤون الهندسية وتطوير البنى التحتية: ان المعدات والرافعات العملاقة متوجهة حالياً من إحدى الدول الأوروبية إلى إيران، مشيراً إلى أنها ستصل إلى ميناء الشهيد رجائي خلال الأسبوعين القادمين.

وخلال مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، أشار نورالدين علي آبادي إلى أنه ونظراً للحجم الكبير الذي تتميز به سفن الحاويات فلم يكن ميناء الشهيد رجائي يملك إمكانية إستقبال هذه السفن العملاقة، لافتاً إلى أن مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية قامت باستيراد رافعات كبيرة جداً، وذلك من أجل استقبال هذه السفن.

وأشار علي آبادي إلى أن البنى التحتية في ميناء الشهيد رجائي على استعداد حالياً لنصب هذه الرافعات، لافتاً إلى أن رفع الحظر عن إيران مكن مؤسسة الموانئ من شراء المعدات التي تحتاجها البلاد وخاصة في مجال الرافعات العملاقة. كما أشار إلى أن إيران تمكنت من شراء 12 رافعة عملاقة بمبلغ 100 مليون يورو، لافتاً إلى أن هناك رافعتين بقيمة 17 مليون يورو في طريقهما إلى إيران.