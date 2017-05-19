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رقم الخبر: 193912 تاريخ النشر: أيار 19, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: اقتصاد  
السفير الإيراني: طهران تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع مسقط

السفير الإيراني: طهران تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع مسقط

أكد السفير الايراني في سلطنة عمان، نوري شاهرودي، على استخدام كافة الطاقات الموجودة لتعزيز العلاقات التجارية بين طهران ومسقط.

وأكد السفير شاهرودي، خلال استقباله يوم الأربعاء الماضي وفداً تجارياً يضم 30 من مدراء الشركات التجارية الايرانية الناشطة في مختلف مجالات الصناعات الغذائية والمجففات والفواكه والخضار في مسقط، أكد على ضرورة تطوير وارتقاء مستوى العلاقات التجارية بين ايران وسلطنة عمان.

وأشار شاهرودي الى الأواصر الثقافية والدينية الكثيرة بين ايران وسلطنة عمان الجارة ووجود علاقات سياسية جيدة جداً بين البلدين، داعياً الشركات الايرانية الى عرض السلع والبضائع الايرانية ذات الجودة في السوق العمانية من خلال المتابعة الحثيثة وبصورة جادة، مؤكداً استعداد السفارة لتقديم كافة أنواع الدعم ومعالجة العقبات المحتملة في عملية التجارة بين البلدين.

والتقى الوفد التجاري الايراني أعضاء غرفة التجارة العمانية، وكذلك بعض المسؤولين في المناطق الحرة لهذا البلد في سياق لقاءات تجارية.

 
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