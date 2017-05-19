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|رقم الخبر: 193911
|تاريخ النشر: أيار 19, 2017
|الوقت: 16:28
|الاقسام: اقتصاد
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وزير النفط: إستخراج إيران للغاز متساو مع قطر في الحقل المشترك
أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، انه وبعد تدشين 11 مرحلة في حقل بارس الجنوبي للغاز والتي كلفت كل منها أكثر من 5 مليارات دولار، فقد تساوى إستخراجنا للغاز من هذا الحقل المشترك مع قطر بعد أن كان أقل من النصف.
وفي كلمة له أمام حشود المؤيدين للمرشح الرئاسي حسن روحاني في مدينة آران وبيدكل (وسط البلاد)، قال زنكنة: ان الاتفاق النووي كان إنجازاً كبيراً لحكومة التدبير والأمل، بحيث زادت صادرات ايران من النفط بمقدار 5ر2 ضعف ورفعت الإنتاج اليومي من 2ر1 مليون برميل الى 8ر2 مليون. ونوه الى أن الحكومة قامت بالكثير من الإنجازات الأخرى الى جانب الاتفاق النووي، منها خفض التضخم من 40 إلى أقل من 10 بالمائة، وايصال الغاز الى الكثير من المدن والأرياف والقرى النائية، وتنفيذ مشروع التحول الصحي.
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