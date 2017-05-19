وزير النفط: إستخراج إيران للغاز متساو مع قطر في الحقل المشترك أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، انه وبعد تدشين 11 مرحلة في حقل بارس الجنوبي للغاز والتي كلفت كل منها أكثر من 5 مليارات دولار، فقد تساوى إستخراجنا للغاز من هذا الحقل المشترك مع قطر بعد أن كان أقل من النصف.