أصبحت ايطاليا الشريك التجاري الأول للجمهورية الاسلامية الايرانية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (2017).

وأفاد مركز الإحصاء في الاتحاد الأوروبي، بأن حجم التبادل التجاري بين ايران وايطاليا بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ملياراً و200 مليون يورو، من ضمنه 800 مليون يورو صادرات ايران الى ايطاليا، والباقي أي 400 مليون يورو وارداتها منها. ووفقاً لهذه الإحصائية، تأتي فرنسا وألمانيا في المرتبتين الثانية والثالثة بعد ايطاليا. وشهد حجم التبادل بين ايران والاتحاد الأوروبي خلال العامين الأخيرين نمواً كبيراً خاصة مع ايطاليا التي ازداد نمو التبادل معها بنسبة 200 بالمائة.

يذكر أن ميزان التبادل التجاري بين ايران وايطاليا كان خلال الأعوام العشرة الأخيرة يميل لمصلحة ايطاليا دوماً، فيما شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة ميلان الميزان التجاري لمصلحة ايران وسيستمر الأمر على هذا المنوال.