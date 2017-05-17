اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ولي الله محمدي نصرابادي، إن المشاركة الجماهيرية في الانتخابات الرئاسية ضمان للامن و القوة الدبلوماسية في البلاد.

واضاف نصرابادي يوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان المشاركة في ادارة البلاد تجسد السيادة الوطنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية كما ان دستور البلاد يؤكد على حق الشعب في تقرير مصيره لذلك فان الشعب بمشاركته الفاعلة في الانتخابات يقوم باستيفاء هذا الحق.

واعتبر المشاركة الواسعة في الانتخابات بانها ضرورية لضمان امن البلاد ودعم للقوة الدبلوماسية مؤكدا إن اي صوت سيسهم في ارساء اسس العزة الوطنية كما ان سماحة قائد الثورة الاسلامية وصف مشاركة الشعب رمزا للقوة الرادعة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد السفير نصرابادي ان الايرانيين المقيمين في اندونيسيا سيشاركون في الانتخابات لتقرير مصيرهم في البلاد.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي ودوره في تعزيز التعاون مع اندونيسيا اوضح ان العلاقات بين البلدين شهدت وتيرة متنامية خلال العامين الماضيين مستندا بذلك الى زيارة الرئيس روحاني الى اندونيسيا قبل عامين و كذلك عزم الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات سيما على الاصعدة الاقتصادية و التجارية و المالية.

واشار الى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة برتامينا الاندونيسية وشركة النفط الوطنية الايرانية تنص على اجراء دراسات بشأن توسيع حقلي اب تيمور و منصوري النفطيين .

واضاف إن حجم التبادل التجاري بين ايران واندونيسيا سجل نموا بنسبة 90 في المئة في العام الماضي عما كان عليه في العام الذي سبقه حيث ازداد من 190 مليون دلار الى 362 مليون دولار.