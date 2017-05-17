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رقم الخبر: 193870 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: محليات  
مسؤول: الحكومة الحادية عشرة حققت انجازات كبيرة على مختلف الأصعدة

مسؤول: الحكومة الحادية عشرة حققت انجازات كبيرة على مختلف الأصعدة

اكد سفير ايران لدى الاكوادور سعادت اقاجاني، ان الدبلوماسية التي انتهجتها حكومة الرئيس روحاني حققت انجازات كبيرة على مختلف الاصعدة السياسية و الاقتصادية والامنية.
واضاف السفير اقاجاني يوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا، إن هذه الدبلوماسية اثمرت عن تحسين مؤشرات الامن الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال السنوات الاربع الماضية.
وتابع قائلا ان انجازات حكومة الرئيس روحاني برزت في مختلف المجالات الامنية والاقتصادية والسياسية حيث شهدنا التنمية الاقتصادية الى جانب الانجازات السياسية المتمثلة في التوصل الى الاتفاق النووي و تحسين العلاقات مع دول الجوار واحباط مشروع ايرانوفوبيا.
وصرح بان الدبلوماسية الذكية والمعتدلة التي اعتمدتها الحكومة ادت الى تعزيز القوة الدفاعية والرادعة لايران كما لعبت ايران دورا بارزا على الصعيد الاقليمي بما فيها تطورات المشهد السوري و المشاركة في اجتماع آستانه.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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