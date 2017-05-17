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رقم الخبر: 193869 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 19:41 الاقسام: محليات  
قائد عسكري يؤكد ضرورة التزام باكستان بالمسؤولية تجاه أمن الحدود

قائد عسكري يؤكد ضرورة التزام باكستان بالمسؤولية تجاه أمن الحدود

أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضايي، استعداد هذه القوات التام لمواجهة أي شكل من اشكال انعدام الأمن سيما على اعتاب الانتخابات الرئاسية معربا عن امله باجراء انتخابات ملحمية.
واكد العميد قاسمي يوم الاربعاء خلال زيارته لمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) في اجتماع مع قائد الوحدات الخاصة بالمحافظة، ان قوات الحرس الحدودي على أهبة الاستعداد و تراقب الحدود على اعتاب الانتخابات الرئاسية و ستقوم بالتصدي لأي شكل من اشكال انعدام الأمن.
وفيما اشار الى ارتقاء مستوى جهوزية قوات الحرس الحدودي، اعتبر ذلك رسالة للزمر الارهابية في المنطقة تحمل في طياتها ضرورة تحلي هذه القوات باليقظة والجهوزية التامة للدفاع عن الحدود.
و في جانب اخر من تصريحاته اكد على ضرورة التزام الحكومة الباكستانية وقواتها من حرس الحدود، بالمسؤولية تجاه ضمان أمن الحدود. يذكر ان الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة ستجري في 19 ايار/مايو الجاري.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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