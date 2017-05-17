إقامة الملتقى الوطني الاول في تقنية المعلومات والاتصالات في ايران يقام اول ملتقى وطني لبحث التقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في شهر آب /اغسطس المقبل برعاية جامعة فرهنكيان (المعلمين).