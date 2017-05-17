وتشارك في الملتقى المذكور مختلف الجامعات والمراكز البحثية والصناعية الايرانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمركز البحثي للاتصالات وتقنية المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف الملتقى الى صنع ارضية مناسبة للتعرف على احدث الانجازات العلمية والصناعية وتقديم وعرض آخر الاساليب البحثية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتنمية والترويج للتقنيات الحديثة والتركيز على استخدامها في مجالات التعليم الالكتروني.
وسيقدم الملتقى مقالات علمية ويقيم ورشات تعليمية تخصصية ومعارض للانجازات التقنية والصناعية وسيتحدث عدد من الخبراء والمختصين في المواضيع المرتبطة.