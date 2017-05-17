  • الأربعاء ٢٠ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193867 تاريخ النشر: أيار 17, 2017 الوقت: 19:33 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إقامة الملتقى الوطني الاول في تقنية المعلومات والاتصالات في ايران

إقامة الملتقى الوطني الاول في تقنية المعلومات والاتصالات في ايران

يقام اول ملتقى وطني لبحث التقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في شهر آب /اغسطس المقبل برعاية جامعة فرهنكيان (المعلمين).
وتشارك في الملتقى المذكور مختلف الجامعات والمراكز البحثية والصناعية الايرانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمركز البحثي للاتصالات وتقنية المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف الملتقى الى صنع ارضية مناسبة للتعرف على احدث الانجازات العلمية والصناعية وتقديم وعرض آخر الاساليب البحثية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتنمية والترويج للتقنيات الحديثة والتركيز على استخدامها في مجالات التعليم الالكتروني.
وسيقدم الملتقى مقالات علمية ويقيم ورشات تعليمية تخصصية ومعارض للانجازات التقنية والصناعية وسيتحدث عدد من الخبراء والمختصين في المواضيع المرتبطة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2122 sec