دعم عدد من المراجع الدينيين توافد الحجاج الايرانيين هذا العام الى بيت الله الحرام لآداء هذه المناسك الواجبة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن ممثل الولي الفقيه في أمور الحج والزيارة إضافة إلى مسؤول منظمة الحج والزيارة الايرانية زاروا المراجع الدينية في مدينة قم المقدسة لبحث مسألة الحج لهذا العام.

مراجع الدّين أكّدوا في هذه اللقاءات على ضرورة أداء هذه المناسك الواجبة وأشادوا بالزوار الايرانيين الّذين ينوون التوافد الى بيت الله الحرام، حيث قال آية ‌الله العظمى مكارم شيرازي أن من صفات نظامنا الإسلامي السعي لآداء مناسك الحج، الحمدالله الّذي يسّر الأمور لآداء مناسك الحج لهذا العام على الرّغم من المشاكل التي كانت تواجهه.

بدوره قال آية ‌الله العظمى شبيري زنجاني أن الحج فريضة إلهية ولا يجب أن تتوقف بسبب بعض الأمور الجانبية، وهذا يلقي بالمسؤولية على كاهل خطباء المساجد من أجل التبليغ أهمية أداء مناسك الحج.

من ناحيته قال آية ‌الله العظمى سبحاني يجب أن يلتفت زوار بيت الله الحرام إلى أن فريضة الحج واجبة، وأكّد عليها الاسلام مرارا وتكرارا.

بدوره ذكر آية‌ الله العظمى جوادي آملي أن الذهاب الى الحج واجب علينا نحن المسلمون، ولا يمكن وصف عظمة ومكانة الكعبة كما لا يمكن لأي شخص أن يفهم هذه العظمة والمكانة. نحن نحيا بالكعبة ومماتنا مرتبط بالكعبة أيضا.

من ناحيته قال آية ‌الله العظمى وحيد خراساني أمن ضيوف الرحمان في عهدة الله، وخدمة الحجيج هو توفيق إلهي.

في السياق ذاته قال آية ‌الله العظمى صافي كلبايكاني‌ أن الحج واجب على من استطاع، ويجب أن نذهب للحج لآداء هذه الفريضة الواجبة.

بدوره قال آية‌ الله العظمى نوري همداني أن الكل كان ينتظر بشرى إقامة مناسك الحج لهذا العام، وحسن فعل المسؤولون عن الحج لهذا العام.